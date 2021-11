Juiz determina que seja emitida a certidão de óbito de Roberta Dias

O juiz Luciano Américo Galvão Filho, da 3ª Vara Cível de Penedo, determinou nesta quarta-feira (10), que seja emitida pelo cartório a certidão de óbito de Roberta Dias, sequestrada e morta quando estava grávida há quase 10 anos. A mãe dela, Mônica Dias, brigava na justiça após esbarrar em questões burocráticas para conseguir sepultar a filha.

A família dependia de uma ordem judicial para conseguir o documento. Os parentes procuraram a Defensoria Pública e foi ajuizada uma ação de suprimento de registro de óbito.

Na sentença desta quarta-feira, o juiz Luciano Américo entendeu que não havia qualquer impedimento diante do pedido de liberação por parte da família “estando a petição inicial devidamente instruída com Declaração de Óbito assinada por profissional médico, que faz prova bastante do falecimento. Igualmente o laudo de exame cadavérico comprovou a identidade dos restos mortais”, diz o texto.

Com isso, fica determinada a realização do Registro de Óbito de Roberta Costa Dias pelo Cartório de Registro Civil, bem como autorizado seu sepultamento.

A jovem grávida foi sequestrada e morta em abril de 2012, mas os restos mortais só foram encontrados neste ano. Foi Mônica que contratou uma escavadeira e realizou buscas pelos restos mortais de Roberta.

Em entrevista ao g1, a mãe de Roberta disse que está aliviada. “Há nove anos que eu passo por essa angústia sem poder enterrar, aliás, sem saber nem onde ela estava, né? Eram só comentários. Agora eu vou poder enterrar”, disse Mônica Dias.

Agora, a família está tomando as providências para o sepultamento que será em Piaçabuçu, na terça-feira (16).

“Mesmo que seja ruim é um alívio que a pessoa tem porque sabe onde vai colocar. A angústia era muito grande. Chegava um Dia de Finados e não poder ir lá, colocar flores , nada. É horrível o sentimento”, disse a mãe de Roberta.

Os restos mortais continuam no Instituto Médico Legal de Arapiraca. Quando forem retirados, os parentes da vítima devem levá-los para Penedo, onde haverá uma cerimônia simples e de lá, seguir para o cemitério de Piaçabuçu.

