Juliano Cazarré faz desabafo nas redes sociais sobre pandemia

O ator Juliano Cazarré usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre a pandemia de coronavírus que vem se espalhando por todo o mundo. Pelo Instagram, Cazarré falou sobre a quarentena e a falta de liberdade causada pelo temor do covid-19.

“E pensar que menos de uma semana atrás eu estava assim… Tudo é tão frágil. A vida é um milagre. A consciência é um milagre. Quem sabe depois desse susto (ou surto) a gente não termina por nos reaproximar do que realmente importa. Deus, amor, liberdade, família, beleza… Deus’teja“, escreveu o ator em uma foto postada na rede social, que o mostra no alto de uma pedra, com uma praia do Rio de Janeiro ao fundo.

Nos comentários, os seguidores falaram sobre a situação que vem pegando a todos de surpresa. “Nossas vidas são sempre frágeis, temos que curtir cada segundo dela ao lado de quem amamos e com quem se importa conosco! Estamos juntos, meu irmãozinho, se cuida aí“, escreveu um seguidor.

“Um gigante com coração de criança. Saudades meu amigo, te desejo tudo de bom e que superemos esse flagelo. Que seja sempre feita a vontade de Deus!“, rogou outro.

“Tenho certeza disso, Juliano. Temos que entender que numa batalha nunca se perde. Ou se ganha, ou se aprende. E temos que nos melhorar com tudo isso. Serão muitos dias cinzas ainda, mas quando revirmos o colorido do céu azul, saberemos o valor de cada tom. Força, Brasil“, desejou mais um.

Em uma foto recente publicada pelo ator, Juliano mostrou o que tem feito com seus filhos durante o período de quarentena. “Não deixe a peteca cair. Serão muitos dias. Invente coisas para fazer com as crianças. Brinque com elas. Mantenha o moral alto. Obrigado, os materiais estão sendo mais úteis do que nunca“, escreveu na legenda, agradecendo um patrocinador.

