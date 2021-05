Juliette é a campeã do Big Brother Brasil 21

Juliette se sagrou campeã do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira (4). A advogada levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão com 90,15% dos votos. A influenciadora digital Camilla de Lucas ficou em segundo lugar, com 5,23%, e o cantor Fiuk, teve 4,62% dos votos. Os dois recebem prêmios de R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.

A passagem da advogada e maquiadora na casa mais vigiada do Brasil contou com três paredões. O primeiro foi logo na segunda semana do reality, ao lado de Arcrebiano e Gilberto. O segundo foi contra Sarah e Rodolffo. O último foi a decisão para a final e formação do top 3, contra Camilla de Lucas e Gilberto. Sem sorte nas provas, Juliette só conseguiu ganhar uma prova do líder já no final do programa.

A paraibana se destacou desde o início do reality. Juliette foi uma das seis selecionadas, por votação popular, para ficar um dia em uma casa separada dos demais participantes, ao lado de Fiuk, Viih Tube, Arthur, Projota e Lumena.

Juliette e Fiuk foram os primeiros a entrar na casa principal e a troca de carinhos entre os dois encantou os fãs que declararam apoio ao casal. Poucas horas depois, as palavras e chamegos em excesso dirigidas pela profissional de direito ao cantor caíram no desgosto do público, e o hit “Calma, Juliete, o cara só foi educado”, do MC WC, viralizou nas redes sociais.

Dentro da casa, Juliette deu de cara não só com o cancelamento temporário, mas também com um sentimento de perseguição. Constantemente ela reclamava de críticas e se via na obrigação de explicar tudo a todos. Com o passar dos dias, acabou sendo acolhida pelo ator Lucas Penteado, que compartilhava da mesma situação de solidão.

Desesperada, a sister convocou uma reunião após o primeiro paredão e fez um desabafo, alegando que era mal interpretada no jogo. “Eu tenho uma história de vida, todo mundo aqui tem. Muita dor, muitas cicatrizes. Eu tinha medo porque o povo me julgava, achava que eu estava sempre fazendo deboche. Tudo que tô passando aqui já passei na vida”. Nessa ocasião, Juliette foi chamada de mentirosa por Lumena.

Não foi só jeito “destrambelhado” de ser de Juliette que conquistou o coração do público. A playlist escolhida pela maquiadora para o dia de paredão também seduziu ouvidos por todo o Brasil. Nordestina com orgulho, a também advogada optou por músicas que fogem do óbvio e representam a terra dela. Prova desse sucesso é que a canção ‘Deus me proteja’, de Chico César, participação de voz e sanfona de Dominguinhos, teve um aumento de 900% no número de buscas no YouTube e chegou a ocupar o 20º lugar na parada das 50 músicas que viralizaram no Brasil, do Spotify.

Em um dos momentos mais esperados do reality, Juliette, enfim, resolveu tirar satisfações sobre os comentários maldosos da rapper Karol Conká, detentora do maior recorde de rejeição da história do BBB, tendo sido eliminada com 99,17% dos votos em um paredão triplo. Após o segundo jogo da discórdia, a advogada chamou a cantora para uma conversa e reclamou sobre a maneira como estava sendo tratada pela colega de confinamento. “Você me chamou de doida várias vezes, viu? Do fundo do meu coração, eu não tenho interesse. E você foi (ciumenta) sim”, disse na ocasião.

Ao lado de Sarah e Gilberto, o trio caiu nas graças da internet, que já os colocava como o Top 3 inseparável do Big Brother. A relação de amizade não durou muito tempo, e acabou com Sarah e Gil virando as costas para a paraibana. Sarah, inclusive, chegou a votar em Juliette em um dos paredões, tendo seu voto revelado no ‘dedo-duro’, a pedido da própria advogada.

Sucesso no Instagram

Juliette é considerada um fenômeno nas redes sociais. A advogada possui mais de 23 milhões de seguidores no Instagram e é uma das participantes do reality mais seguidas na plataforma, ficando atrás apenas da agora apresentadora Sabrina Sato, que tem quase 30 milhões.

Com engajamento superior à Kim Kardashian, socialite norte-americana e ícone das redes sociais no mundo, e quase 5% a mais de engajamento que Cristiano Ronaldo, que tem o maior número de seguidores no mundo, dentro do Instagram, recentemente, o perfil de Juliette bateu mais um recorde. Em seis minutos, uma de suas fotos superou a marca de 1 milhão de curtidas, marca alcançada anteriormente pela cantora americana Billie Eilish.

