Jumenta morre após ser esfaqueada em Penedo

Uma jumenta morreu nesta segunda-feira (28) depois de ser esfaqueada no bairro Santa Cecília, em Penedo, na região do Baixo São Francisco em Alagoas.

De acordo com o setor de apreensão de animais do município, o animal foi esfaqueado na noite de domingo (27). Depois de uma denúncia para o Disk Animal da prefeitura de Penedo, uma equipe com veterinário foi enviada ao local.

A jumenta estava com ferimento de faca na barriga. “O secretário de agricultura enviou um veterinário do setor de apreensão para que tentasse salvá-la” contou o fiscal de apreensão de animais, Jorge Alexandre da Silva.

Na manhã desta segunda, o animal não resistiu e morreu. A Polícia Militar foi acionada e iniciou busca pelo responsável na morte do animal, mas até o final da tarde desta segunda nenhum suspeito foi encontrado.

Esse foi o segundo caso de maus-tratos contra animal no município. No dia 1º, um cavalo morreu depois de ser esfaqueado na Vila Matias.

A agressão ao cavalo se enquadra na Lei de crimes ambientais. A pena para maus-tratos é de três meses a um ano de prisão e multa. Em caso de morte do animal, a punição pode ser aumentada de 1/6 a 1/3.

Quem tiver informações sobre o responsável pelo crime pode ligar para Disk Animal, pelo número (82) 9-9143-2554.

por Carolina Sanches – G1/AL