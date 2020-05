Jürgen Klopp comemora volta aos treinos do Liverpool

O elenco do Liverpool se reapresentou para os treinos no centro de treinamentos do clube nesta quarta-feira (20). Respeitando orientações das autoridades, como trabalhos em grupos pequenos, os jogadores voltaram às atividades após mais de dois meses.

O treinador dos Reds, Jürgen Klopp, comemorou o retorno e disse que estava muito feliz pela volta.

– Esta manhã começou muito boa. Eu acordei mais cedo que o usual e me dei conta: é o meu primeiro dia. Senti como se fosse o primeiro dia na escola. Para mim, foi há 46 anos, mas acho que foi algo parecido. Coloquei meu uniforme novamente, e agora para a razão certa, para ir ao treino. Fui até Melwood e fiquei muito feliz de ver os rapazes. Não vi todos ainda, vi apenas uns 10 e o pessoal da comissão técnica, mas foi um bom começo – disse o comandante.

O Liverpool é o líder do Campeonato Inglês com 82 pontos em 87 disputados. A nove rodadas do fim, o clube precisa apenas de duas vitórias para garantir o título nacional depois de 30 anos. Será a primeira conquista dos Reds na Premier League, a era moderna da primeira divisão.

Fonte: LANCE!