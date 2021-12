Justiça suspende cancelamento de concurso do Corpo de Bombeiros em AL

A Justiça alagoana determinou a suspensão do cancelamento das etapas do concurso público para soldado (praças) do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. A decisão veio a pedido da Defensoria Pública, que espera a exclusão apenas dos candidatos que cometeram fraude no concurso.

“É uma medida cautelar. É prudente aguardar a conclusão das investigações para tomar a decisão mais acertada. Se a conclusão for no sentido da delimitação da fraude, exclui-se os fraudadores e segue o concurso com os que não participaram do esquema. Só se saberá com a conclusão da investigação”, disse o defensor público Ricardo Melro.

A decisão da Justiça, proferida na sexta-feira (17), determina que o Estado se abstenha de realizar nova seleção, até a conclusão da investigação referente às supostas fraudes no curso da Polícia Civil.

Por nota, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) informou que ainda não teve acesso ao teor da decisão, e disse que o governo do estado tem histórico de cumprimento de decisões judiciais e que está empenhado em reduzir os danos aos envolvidos(confira a nota na íntegra ao final do texto).

O concurso para o Corpo de Bombeiros Militar foi cancelado em outubro, juntamente com os concursos das polícias Civil e Militar de Alagoas. O cancelamento aconteceu após investigações policiais apontarem a ocorrência de fraude durante a aplicação das provas objetivas do concurso da Polícia Civil.

Na ocasião, 12 pessoas foram presas em Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Paraíba pelas fraudes descobertas na Operação Loki.

Em novembro, os aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros protocolam pedido de investigação individual para reverter anulação das provas.

Nota da Seplag

A Secretaria de Estado de Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag) informa que ainda não teve acesso ao teor completo da decisão da juíza Esther Manso, da 16° Varal Cível da Capital.

Mas reforça que o Governo Estadual tem um histórico de cumprimento às decisões judiciais e está empenhado em reduzir os danos a todos os envolvidos. Faz-se necessário frisar, ainda, que todas as medidas tomadas até o presente momento estão fundamentadas na orientação de especialistas e no histórico de decisões de outros estados brasileiros.

Fonte: G1/AL