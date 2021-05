Justin Bieber será atração do Rock In Rio em 2022

De acordo com jornal Extra, o astro pop canadense Justin Bieber acertou sua presença no Rock In Rio Brasil que foi adiado para setembro de 2022. Esta será a primeira participação do cantor no festival.

Justin Bieber, que lançou recentemente o álbum “Justice” pela Universal Music, via Def Jam, conta com mais de 170 milhões de seguidores no Instagram. Ele já esteve em solo brasileiro por três vezes, em 2011, 2013 e 2017.

Bieber participou recentemente de uma festa no reality show “BBB 21” da Rede Globo.

Fonte: IG