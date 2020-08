Juventude bate CRB na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro

O CRB enfrentou o Juventude na manhã deste sábado (8), na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro em 2020. A partida ocorreu no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Ju venceu o Regatas por 2×1, com gols de Renato Cajá e Breno; Léo Gamalho balançou as redes pelo time alagoano.

O Galo começou a partida em cima, tanto que abriu o placar no primeiro minuto. Apesar disso, o Juventude não ficou atrás e correu atrás do empate. O time gaúcho conseguiu neutralizar o CRB, principalmente nas laterais, e reverter o placar na segunda etapa.

Após uma sequência pesada de jogos pelo Alagoano, o CRB entrou sem quatro reservas. Além deles, alguns jogadores também demonstraram cansaço em campo. Xandão, que entrou no lugar de Gum, não fez uma boa atuação, o que foi decisivo nos dois gols que o alvirrubro tomou.

Falhas da arbitragem

Em lance polêmico, o árbitro não marcou um possível pênalti em Bill, atacante do Galo, em jogada com Gabriel Bispo, do Juve. Além dessa ocasião, o zagueiro Ricardo ainda chegou a marcar, mas o assistente assinalou impedimento.

Em ambos os lances, o comentarista de arbitragem do Grupo Globo, PC de Oliveira, afirmou que as marcações da arbitragem foram equivocadas.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o CRB enfrenta o Oeste, no estádio Rei Pelé, na quarta-feira (12), às 17h. Já o Juventude entra em campo um dia antes, contra o Sampaio Correia, no Castelão, às 19h15.

Fonte: Gazetaweb