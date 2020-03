Juventus anuncia acordo com elenco para economizar 90 milhões de euros durante pandemia

A Juventus divulgou um comunicado neste sábado para informar que chegou a um acordo com jogadores e técnico do elenco principal para um importante corte nos salários.

Dona da maior folha da Série A, a Velha Senhora fará uma economia de € 90 milhões (R$ 513 milhões na cotação atual) depois de os atletas aceitarem não receber salários no período entre março e junho em função da paralisação global por conta da pandemia do coronavírus.

Se a temporada voltar antes disso, o clube afirmou que terá boa-fé no entendimento de um novo acordo.

Segundo o jornal “La Gazzetta dello Sport”, as negociações foram conduzidas pelo presidente Andrea Agnelli com o capitão Chiellini, que é formado em economia e mestre em administração de empresas.

Um dos ícones do elenco, Cristiano Ronaldo concordou com os valores, de acordo com outro jornal italiano, o “Tutto Sport”.

