Karol Conká revela que quase ‘desistiu de viver’

Karol Conká, de 34 anos, revelou na manhã deste sábado (8) afirmando que quase “desistiu de viver” após ser eliminada do BBB21.

“[Quando saí] não consegui dormir direito. Hoje consigo dormir melhor, mas passei muito mal, fiquei tensa, triste para caramba, querendo desistir de viver. Então decidi aceitar a verdade”, disse Karol em entrevista ao programa ‘É de Casa’.

“Eu fui uma pessoa péssima na casa mesmo e, a partir disso, comecei a buscar meio para não me sentir mais assim. Hoje eu tenho trabalhado isso com terapia e graças a isso tenho conseguido dormir melhor agora”, continuou a cantora.

Na sequência, ela foi questionada sobre as pessoas que alegam que ela está fingindo redenção. “Não estou fingindo, fico triste quando as pessoas cobram que a gente reconheça nossos erros e fazemos isso elas falam que é fingimento. Esse comportamento, na verdade, fala mais das pessoas do que sobre mim, o meu papel, que é reconhecer o erro, eu estou fazendo. O meu choro é verdadeiro”, pontuou.

“A verdade é que sempre chorei, só que chorava escondido. O fato de eu reconhecer meu erro não significa que eu não posso sorrir, já caí, já quase desisti de viver, o que mais eu posso fazer? O que mais preciso fazer para que as pessoas acreditem? Não vou me humilhar, eu represento uma mulher, uma mulher preta e não preciso definhar para que as pessoas pisem em mim. É uma reflexão para todo mundo, será que a justiça já não foi feita com minha eliminação?”, encerrou a cantora.

Fonte: ISTOÉ