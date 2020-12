Kim Emmanuel será o novo Coordenador de Comunicação de Penedo a partir de Janeiro

O prefeito eleito do município de Penedo nas eleições deste ano, Ronaldo Lopes (MDB), em entrevista concedida no Programa Lance Livre da Rádio Penedo FM, nesta terça-feira, 08, anunciou três nomes que irão compor seu governo a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

A Secretaria de Planejamento e Gestão continuará com o atual secretário Luciano Barros Lucena. A Secretaria da Fazenda, onde compete a Administração e Finanças, ficará a cargo de Luiz Alberto Nogueira Moreira (Bel). Já a Coordenação de Comunicação que hoje é comandada pela radialista Marta Márthires, a partir de Janeiro de 2021 terá a frente o jovem e competente Kim Emmanuel.

Kim Emmanuel é filho da Dr.ª Margarida e Everaldo, e há anos vem desenvolvendo um trabalho de Design Gráfico para a Prefeitura Municipal de Penedo, na gestão do atual prefeito Marcius Beltrão, e também na Rádio Penedo FM. A classe comunicativa de Penedo acredito que vê com bons olhos esse anúncio, haja visto, que Kim tem uma boa relação com todos que fazem imprensa em Penedo.

por Redação