Kit de merenda escolar da SEMED Penedo atende estudantes de mais duas escolas

A distribuição de kits da merenda escolar desenvolvida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), atenderá estudantes da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Vereador Manoel Soares de Melo, e também da E.M.E.B Manoel Tavares.

A entrega de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e comprados diretamente do pequeno produtor rural penedense tem um cronograma dividido em duas etapas.

Na próxima quarta-feira, 28 de abril, os alimentos cultivados sem uso de agrotóxicos chegam para a turma inicial da Educação para Jovens e Adultos, no horário das oito ao meio-dia, sendo que as demais classes da EJA recebem na segunda etapa da distribuição.

Na quarta, 28, a distribuição será retomada às 13 horas, exclusivamente aos pais ou responsáveis das crianças do Ensino Infantil da Escola Manoel Soares de Melo, encerrando às 17 horas.

Na quinta-feira, 29, os kits de merenda escolar serão distribuídos para pais ou responsáveis das crianças matriculadas no 1º ou no 2º ano, entre nove e onze da manhã.

Ainda no mesmo dia, todo o período da tarde de quinta, 29, está reservado para repassar o kit da merenda escolar aos responsáveis pela criançada do 3º e do 4º ano.

No último dia de abril, a SEMED Penedo conclui a primeira etapa da assistência, atendendo as turmas do 5º e do 6º do Ensino Fundamental da Escola Manoel Soares de Melo.

Neste primeiro momento, 680 kits de merenda escolar serão distribuídos na unidade escolar localizada na Vila Matias.

A ação da Prefeitura de Penedo evita o desperdício de alimentos perecíveis e também dos recursos públicos investidos na aquisição dos itens que compõem a merenda escolar.

A segunda etapa da entrega de alimentos de qualidade para a mesa de famílias que compõem a comunidade escolar da EMEB Vereador Manoel Soares de Melo acontece entre os dias 5 e 7 de maio, conforme cronograma abaixo.

Fonte: Decom – PMP