Laboratório municipal inicia 2020 com aumento na quantidade de exames

Completamente reformado pela gestão Terra do Desenvolvimento e da Cultura, o Laboratório Municipal José Dílson de Albuquerque, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Penedo, iniciou 2020 com o aumento do quantitativo de exames realizados em relação ao mesmo período do ano passado.

Somente em Janeiro e Fevereiro deste ano foram realizados quase 26 mil exames (25.919), sendo 13.776 no primeiro mês de 2020 e 12.143 no segundo mês do ano em curso.

Outro dado referente a esse período refere-se a realização do exame Hemoglobina Glicosilada que cresceu em 2020, comparado ao mesmo período do ano anterior, sendo Janeiro 364 e 382 e Fevereiro.

Esse teste é aplicado por meio do sangue colhido do paciente, que ajuda a identificar e acompanhar o desenvolvimento da diabetes, e que não é disponível pelo SUS, sendo ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde de Penedo, com recursos próprios.

A Hemoglobina Glicosilada testa o açúcar presente no sangue e funciona da seguinte forma: o açúcar se liga a um componente das hemácias, a hemoglobina, mantendo-se ligados até que o ciclo da hemácia, que dura em média 120 dias, termine.

Dessa forma, o valor da hemoglobina glicosilada permite saber a média de quantidade de açúcar dos últimos 3 meses, sendo utilizado para que o médico proceda sobre qual conduta adotar em relação ao paciente.

Exames realizados

Atualmente, o Laboratório Municipal de Penedo realiza 76 exames tipos de exames, desde um hemograma simples até exames hormonais e sorologias. Existindo um aumento constante de exames, depois da reforma do laboratório e a aquisição e diversos equipamentos novos por parte do município.

De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, anualmente o Laboratório Municipal realiza mais de 150 mil exames.

Entre os exames realizados pelo laboratório municipal estão Colesterol HDL, Amilase, Ck, Albumina, Ferritina, Proteínas, Mucoproteínas, Hemoglobina Glicada, Sódio, Potássio, Cálcio e Bilirrubina. Além de Glicemia, Ureia, Creatinina, TGO, TGP, Ácido Úrico, Fosfatasse, Alcalina, Gama GT, Colesterol Total e Triglicérides

Além disso, após a aquisição em 2019 do novo aparelho para exames hormonais, onde foram investidos R$ 250 mil reais em um moderno equipamento, o laboratório também passou a realizar os seguintes exames lH, TSH, Prolactina, PSA, Testosterona, Estradiol, Progesterona,T3 eT4), sorologias (Hepatites virais, HIV, Citomegalovirus e Toxoplasma) e marcadores tumorais.

Reforma completa e investimentos em equipamentos

Após o inicio do governo Marcius Beltrão/Ronado Lopes, o Laboratório Municipal da Prefeitura de Penedo, que anteriormente realizava pouco mais de três mil exames anuais, deu um salto de qualidade. Toda sua estrutura física foi reformada, dando maior conforto aos funcionários e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)

A partir da gestão que mais avanços promove para a população penedense, diversos novos equipamentos foram adquiridos, entre eles automatizados de bioquímica, hematologia, sódio e potássio, hemoglobina e urina; e também equipamentos de himunormonio, possibilitando a realização de novas modalidades de exames e também o aumento de pacientes atendidos.

De acordo o coordenador do Laboratório, Erlon Oliveira, biólogo e doutor em Medicina Tropical, foram reformadas pela Gestâo Terra do Desenvolvimento e da Cultura todas as salas de coleta, de exames, de análise e também a sala de baciloscopia, esterilização e pintura completa do imóvel.

Esses investimentos permitiram o salto de pouco mais de três mil exames anuais para mais de 150 mil atualmente, após passar também a disponibilizar exames antes realizado apenas por laboratórios privados.

Além disso, esses investimentos contribuíram para uma maior economia de recursos para o município e melhorou a agilidade na entrega dos exames aos assistidos do Sistema Único de Saúde em Penedo. Antes do governo atual, era preciso encaminhar esses pacientes para laboratórios particulares, o que tornava a realização e exames mais dispendiosa para a população.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)