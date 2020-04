Lady Gaga arrecada U$127,9 milhões com novo ‘Live Aid’

Em ações coletivas, como o festival organizado por Lady Gaga, ou em gestos individuais, como a doação de R$ 1 milhão feita por Gisele Bundchen, artistas e personalidades continuam se mobilizando para socorrer as populações mais vulneráveis ao novo coronavírus.

Ao realizar no sábado (18) a “live das lives”, com o festival “One World: Together At Home” (“Um Mundo: Juntos em Casa”), Lady Gaga e um time de astros de primeira grandeza da música mundial arrecadaram U$ 127,9 milhões para a ong Global Citizen.

Com participação de artistas de todo o mundo, entre eles os veteranos Rolling Stones, o cantor Elton John e a popstar adolescente Billie Eilish, o novo “Live Aid” para o combate da Covid-19, idealizado em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), captou a quantia durante nove horas de shows, exibidos no Brasil pelo canal Multishow.

A renda será destinada a ajudar os profissionais de saúde que lutam contra a pandemia.

Na sexta-feira (17), com um depósito inicial de R$ 1 milhão, Gisele Bündchen lançou o fundo Luz Alliance, em parceria com a BrazilFoundation, organização filantrópica que apóia diversos projetos sociais no Brasil. O objetivo é apoiar causas emergenciais durante a pandemia do coronavírus.

“Gisele nos procurou, pois queria atuar de maneira rápida e eficaz na questão da alimentação das famílias em situação vulnerável”, diz Rebecca Tavares, diretora da BrazilFoundation, por telefone, de Nova York.

Ao lançar o fundo, a modelo declarou: “Precisamos, mais do que nunca, exercer a solidariedade e a empatia. Cada um pode encontrar a sua maneira de fazer o bem. O importante é cuidarmos uns dos outros da forma que podemos”.

Neste primeiro momento, oito organizações serão beneficiadas pelo fundo, entre elas Banco de Alimentos e Mães da Favela da Central Única das Favelas (CUFA), Mulher em Construção, e Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

As instituições receberão, via mapeamento e administração da BrazilFoundation, recursos para a distribuição de cestas básicas e kits de higiene para aproximadamente 1.200 famílias.

A única exigência da top model foi que a organização criasse cestas básicas saudáveis. “Ela pediu que retirássemos os doces e alimentos com muito açúcar para as crianças”, conta a diretora da BrazilFoundation.

A iniciativa do fundo Luz Alliance, segundo Rebecca, é mais um movimento que reforça a importância da atuação do terceiro setor e de ações filantrópicas para auxiliar no enfrentamento do Covid-19.

“Somamos entre US$ 3 e 4 milhões em doações, contando com a iniciativa de Gisele, e temos mais US$ 3 milhões chegando, em novas negociações. Qualquer quantia é bem-vinda. Temos de pensar no agora, mas também no mundo pós-pandemia”, diz ela.

O jogador Neymar também se juntou ao movimento contra o coronavírus, inicialmente ao lado dos amigos Gabriel Medina, Luciano Hulk, Thiaguinho e do jogador de vôlei Bruninho. Juntos, eles anunciaram um fundo solidário de R$ 1,5 milhões, dedicado a socorrer as favelas e comunidades brasileiras.

Além disso, Neymar fez uma outra doação individual, no valor de R$ 5 milhões divididos, entre a UNICEF e um fundo de solidariedade liderado por Luciano Hulk. O jogador está em isolamento em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

No mundo do futebol, o argentino Messi foi um dos primeiros a se mobilizar, doando 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões na cotação atual). O português Cristiano Ronaldo, em conjunto com seu empresário, Jorge Mendes, doou 35 leitos de unidades de tratamento intensivo (UTIs) a dois hospitais nas cidades portuguesas de Lisboa e Porto. Estima-se que o valor da doação seja de 4 milhões de euros (cerca R$ 23 milhões).

Já a apresentadora Sabrina Sato se tornou madrinha da campanha Fiel Solidária, criada por um grupo de torcedores criada do Corinthians com o intuito de ajudar pessoas carentes afetadas pelo Covid-19.

“Somos uns pelos outros. Nos unindo, nos apoiando. Juntos, sairemos mais fortes”, diz a apresentadora.

A campanha incentiva doações por meio de uma vaquinha virtual para arrecadar fundos para compras de cestas básicas e refeições.

“Ser corintiano é isso. Esperamos distribuir pelo menos 20 mil refeições e mil cestas básicas”, afirma Simone Martins, uma das coordenadoras da iniciativa.

Em outra frente, a ação Juntos Somos Mais, uma iniciativa que tem a FS, desenvolvedora de produtos para segurança digital, e o apresentador Celso Portiolli como âncoras, lançou o desafio de arrecadar 50 toneladas de alimentos, que serão distribuídos para instituições da Grande São Paulo.

Para tornar a campanha ainda mais forte, a cada doação recebida, ambos se comprometeram a adicionar mais duas toneladas ao montante final. Até esta segunda-feira (20), eles comemoram a soma de 45 toneladas.

“Unimos forças para ajudar os mais necessitados, e fazer a comida chegar até essas pessoas, por meio das instituições também sugerida pelos doadores”, diz Portiolli.

Pessoas físicas ou empresas podem contribuir acessando ao site que em menos de uma semana de atividade, já atingiu a marca de arrecadação em 27 toneladas de alimentos, entre arroz, feijão e macarrão.

“Seguimos o mote ‘Em casa sim. De Braços cruzados não!'”, reforça Alberto Leite, sócio-fundador da FS.

Outras iniciativas do mundo artístico, embora em menor escala, têm se somado à luta. Caso da dupla Anavitória, que lançou na sexta-feira (17), a música “Me Conta da tua Janela”, composta na quarentena, com royalties revertidos profissionais autônomos da indústria do entretenimento ao vivo, uma vez que o mercado de shows está parado.

Em três dias, a música, gravada pela dupla informalmente, no quintal de casa, conta com 100 mil visualizações no Youtube.

Ana Caetano, a Ana da dupla, conta que mandou parte da canção de surpresa para sua parceira, Vitória, com a mensagem: “Música de Quarentena”.

“Fiquei tão feliz de vê-la botando pra fora os sentimentos esquisitos e as incertezas desse tempo”, disse Vitória. “Que essa canção chegue por aí como um acalanto”, disse a artista, no Instagram do duo.

Fonte: Folhapress