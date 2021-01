Lady Gaga vai cantar o hino na posse de Joe Biden

A cantora Lady Gaga vai cantar o hino americano e Jennifer Lopez fará uma apresentação musical na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, marcada para o próximo dia 20, numa clara tentativa de mostrar um país diverso. Ambas as artistas apoiaram a candidatura do democrata nas eleições do ano passado.

Os organizadores da cerimônia também anunciaram que o ator Tom Hanks vai comandar um especial na televisão, chamado “Celebrando a América”.

A atração substituirá o formato convencional de cerimônia de posse –que precisou ser mais enxuta neste ano por questões de saúde e segurança pública.

Músicos como Jon Bon Jovi, Justin Timberlake e Demi Lovato também farão apresentações ao longo do dia.

Idealizado pela Comissão de Posse Presidencial, o especial será transmitido ao vivo pelas principais emissoras de TV americanas e pelo YouTube da organização.

A presença de grandes artistas na posse não é novidade. Em 2009, Aretha Franklin se apresentou no dia em que Obama assumiu o cargo. Quatro anos depois, reeleito, foi a vez de Beyoncé.

Com a chegada de Trump, a tradição dos grandes nomes não foi mantida, já que grande parte da indústria virou as costas para o evento.

Fonte: Folhapress