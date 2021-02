Lançamento do CRIA em Penedo será nesta quarta-feira (10)

O programa Criança Alagoana (CRIA) será lançado em Penedo nesta quarta-feira (10). O evento com início às 9h, ocorrerá no ginásio da Escola Estadual Comendador José da Silva Peixoto, situado entre o ginásio Padre Manoel Vieira e a quadra da Escola Estadual Ernani Méro.

O lançamento reunirá o governador Renan Filho, o Prefeito de Penedo Ronaldo Lopes e os prefeitos de São Braz, Porto Real do Colégio, Olho d’Água Grande, Igreja Nova Piaçabuçu e Feliz Deserto.

Penedo é a cidade polo do programa CRIA em âmbito regional. O município também recebeu a capacitação do Criança Alagoana para os gestores e técnicos em Assistência Social.

Durante a solenidade, serão entregues para as 61 gestantes selecionadas na primeira etapa do programa o cartão CRIA, que dá direto a retirada mensal do valor de R$ 100.

As beneficiarias vivenciam uma situação de vulnerabilidade social, além disso, estão cadastradas no CadÚnico.

O benefício entregue pelo governo estadual é destinado à compra de alimentos e itens de higiene pessoal dos bebês, melhorando a qualidade de vida das mães e crianças durante a primeira infância, considerada por especialistas a principal fase da vida, para o desenvolvimento integral das crianças.

Cadastro

O cadastro para inclusão de beneficiárias é feito em um dos CRAS existente em Penedo, sendo um deles localizado no bairro Santo Antônio, popular Barro Vermelho e outro no bairro Senhor do Bonfim, também conhecido por Oiteiro.

O horário de funcionamento dos CRAS é das oito ao meio-dia e das 13h às 17 horas. O do Oiteiro fica próximo do antigo posto de saúde, perto da praça do bairro, e o do Barro Vermelho nas imediações da Praça da Alegria, na nova orla.

Fonte: Decom – PMP