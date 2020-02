Lavagem do Rosário atrai milhares de pessoas para abertura do carnaval de Penedo

Milhares de pessoas curtiram a abertura oficial do carnaval 2020 em Penedo, festa realizada nessa sexta-feira, 21. Da Praça Clementino do Monte – ponto de partida do desfile – ao QG da Folia, no Largo do Rosário, a festa realizada pela Prefeitura de Penedo foi só alegria.

O desfile das baianas abriu o caminho até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde as escadarias são lavadas, “uma homenagem aos nossos ancestrais”, como explica Pai Bobô, babalorixá que conduz o ritual incluído no carnaval de Penedo durante o primeiro mandato do prefeito Március Beltrão.

Pai Bobô ressalta que água de cheiro e as flores levadas pelas mulheres, adeptas ou não do candomblé, servem para purificar a cidade e simbolizam a alegria na celebração realizada para “trazer paz para todo mundo”, resume o babalorixá.

E foi o acolhimento fraterno e sem discriminação no terreiro de Pai Bobô que fez Maria de Fátima dos Santos sentir-se bem. “Lá eu encontrei paz, encontrei amor e respeito por todas as pessoas, sem diferença se você é pobre ou rico, se é negro ou branco, nós somos uma pessoa só para ele”, disse enquanto esperava o início do desfile.

Há mais de dez anos participando da festa, Maria Luciene dos Santos deixou o povoado Retiro (Piaçabuçu-AL) para vestir a indumentária e descer a avenida Getúlio Vargas. “Eu acho uma tradição muito bonita, todos os anos eu venho, e hoje com mais dez pessoas da nossa comunidade”, disse a pescadora que também sobrevive vendendo artigos de limpeza.

Maria Luciene dançou e se divertiu entre amigas do Retiro e de outras localidades, inclusive de Pernambuco (Águas Belas) e do Ceará (Juazeiro do Norte). Ao lado das visitantes, as empresárias penedenses Vilma Maria e Vera Lúcia se juntavam a Aliny Costa, Secretária Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (Seclej), para participar do evento que marca o início do carnaval de Penedo.

“Eu sempre tive muita vontade de participar do desfile das baianas e hoje pude realizar esse sonho, é uma satisfação imensa”, disse a gestora da Seclej, agradecendo o apoio do governo Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, dos demais setores da Prefeitura de Penedo e também de órgãos estaduais, como Polícia Militar, Bombeiros e SAMU.

Por Fernando Vinícius – Decom PMP