LBV mobiliza sociedade Penedense em prol do Natal de milhares de famílias vulneráveis

Não é novidade que milhares de brasileiros reduziram quantidade e qualidade do que ingerem diariamente. Ficar sem comer por 24 horas ou mais é a realidade de quase 20 milhões de pessoas no país. A dúvida se haverá alimento diariamente afeta mais de 24,5 milhões de cidadãos. Além do mais, a incerteza também toma conta de outros 74 milhões de mulheres e homens que não sabem se irão passar por isso. Esses dados refletem o cotidiano de 116,8 milhões de pessoas que estão vivendo em situação de insegurança alimentar no Brasil, conforme mostra o Inquérito Nacional da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

Por isso, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove sua tradicional campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, para fortalecer o espírito de Solidariedade e angariar doações em prol de quem mais precisa, assegurando-lhes o direito à alimentação. A Entidade está arrecadando itens que compõem as cestas de mantimentos.

A meta é entregar 50 mil cestas de alimentos não perecíveis, as quais vão beneficiar famílias em vulnerabilidade social e em risco alimentar atendidas pela Instituição e por Entidades parceiras em 250 cidades brasileiras.

Em Alagoas, a Instituição, mobiliza a sociedade civil, para que juntos possam assistir famílias em vulnerabilidade social dos municípios Arapiraca, Atalaia, Feira Grande, Joaquim Gomes, Palmeira dos índios, Pão de açúcar, Penedo, Piaçabuçu, Porto Real do Colégio, Maceió, Marechal Deodoro, Monteirópolis, São Sebastião, Traipu e Taquarana.

Em Penedo, no dia 3 de dezembro, a LBV chega ao município para beneficiar centenas de famílias do Assentamento Novo Horizonte, com 2 toneladas e quatrocentos quilos acondicionados em cestas de alimentos.

Doe o valor da cesta ou a quantidade que puder: acesse o site www.lbv.org.br.

Faça doações via transferência bancária pela chave do PIX: e-mail: pix@lbv.org.br. Informe-se pelo telefone: 0800 055 50 99.

Acompanhe as ações realizadas pela Legião da Boa Vontade nas redes sociais, pelo endereço @LBVBrasil no Facebook e no Instagram.

por Vânia Besse – Assessoria de Comunicação da LBV