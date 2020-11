LBV solicita ajuda para atender famílias pobres neste Natal em AL

A Legião da Boa Vontade – LBV, no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus, tem assistido milhares de famílias em vulnerabilidade social com cestas de alimentos e material de limpeza. Com isso, a Instituição, convida a sociedade Alagoana, a apoiar a sua tradicional Campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!, que em 2020, tem como meta entregar 50 mil cestas de alimentos e 50 mil kits de limpeza em 175 cidades brasileiras.

A fome voltou a crescer no Brasil, segundo a “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018: Análise da Segurança Alimentar no Brasil”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 17/9/2020. De acordo com o documento, em cinco anos (2013-2018), cresceu em 3 milhões o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. Mais de 10,3 milhões de brasileiros vivem esse drama e quase 50% dos famintos estão na região Nordeste. Além disso, metade das crianças no país com até 5 anos de idade tem restrição no acesso à alimentação de qualidade.

Em Alagoas, a Instituição beneficiará mais de 1 mil famílias de comunidades rurais dos municípios de Arapiraca, Atalaia, Joaquim Gomes, São Sebastião, Palmeira dos Índios e a capital Maceió, com mais de 22 toneladas de alimentos e 8 toneladas em material de limpeza. Por isso, a LBV conta com a sua doação para que milhares de pessoas vulneráveis, tenham um Natal digno, sem fome e com limpeza.

Doações de qualquer valor podem ser feitas pelo site www.lbv.org.br ou pelo telefone 0800 055 50 99. Já as doações em alimentos podem ser entregues na unidade da LBV em Maceió, na Avenida Muniz Falcão, 964 – Barro Duro – Informações: (82) 3328.4410.

Fonte: Assessoria