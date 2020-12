Lei Aldir Blanc: Aprovados em editais da Prefeitura de Penedo são convocados para assinar contrato

Todas as pessoas e entidades aprovadas nos editais lançados pela Prefeitura de Penedo para auxílio emergencial previsto na Lei Aldir Blanc precisam assinar os respectivos contratos.

A formalização iniciada nesta terça-feira, 29, é o último passo para a liberação de R$ 473.307,58 repassados pela União para atender pessoas físicas e jurídicas, do meio artístico e cultural atuantes em Penedo, prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus.

O atendimento aos contemplados é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer, Esporte e Juventude (SEMCLEJ) e ocorre no auditório da Casa de Aposentadoria, Centro Histórico de Penedo, ao lado da sede da prefeitura.

O Presidente da Comissão Especial de Avaliação Técnica e Diretor da Juventude da SEMCLEJ, Cleyton Porfírio, informa que é preciso apresentar dados da conta bancária para depósito do auxílio e documento oficial com foto (identidade, carteira de trabalho ou de motorista) para confirmação da pessoa/instituição beneficiada.

“Dos 74 contemplados nos dois editais abertos pela Prefeitura de Penedo, sendo 20 para espaços culturais e 54 do Prêmio Francisco Alberto Sales, 40 já compareceram e assinaram seus contratos. Nós estaremos na Casa de Aposentadoria, das 8h até as 13 horas de amanhã (quarta-feira, 30), aguardando quem ainda não veio”, informa Cleyton Porfírio.

Quem não conseguir assinar o contrato até a conclusão do atendimento, deverá entrar em contato com a Comissão Especial para tentar solucionar a questão.

A SEMCLEJ ressalta que todos os contemplados foram informados, individualmente, sobre a convocação para assinatura do contrato, por meio do número de telefone ou e-mail informado no cadastro inicial pelo próprio inscrito.

Fonte: Decom – PMP