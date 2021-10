Leifert deixa o ‘The Voice’: “Minha família precisa de mim”

A passagem de Tiago Leifert pela Globo vai acabar antes do anunciado. O apresentador comandará apenas a primeira fase do ‘The Voice Brasil’, que já está gravada, e depois será substituído por André Marques.

Em sua conta no Instagram, o ex-comandante do ‘BBB’ explicou o motivo da decisão: “Olá pessoal! Minha família precisa de mim em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com coração partido, tem mudança de planos. Meu amigo querido André Marques assume o ‘The Voice’ na segunda fase do programa”.

“Na primeira (fase) ainda estou lá, estreamos dia 26 de outubro. Em breve conversamos mais”, completou.

Em setembro, a Globo confirmou a saída de Leifert após o ‘The Voice’, a escolha partiu do apresentador, que afirmou, na época, que precisava “declarar vitória” e negou que tenha planos profissionais para o próximo ano.

Além de André Marques, o ‘The Voice’ contará com os técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA, Lulu Santos e Michel Teló. A atriz Jeniffer Nascimento continua nos bastidores do programa.

Fonte: Terra