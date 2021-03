Léo Santana e Lore estão esperando o primeiro filho

A família aumentou. Na manhã desta terça-feira (16), Léo Santana e Lore Improra usam suas redes sociais para anunciar que serão pai pela primeira vez. No Instagram, o casal postou uma foto fazendo publicidade para uma marca de chocolate e deu a notícia especial.

“Família, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. Ainda bem que esse dia chegou: Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, GRÁVIDOS! Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família”, escreveu Leo na legenda do post.

Já Lore disse: “Ahhh estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. E ainda bem que esse dia chegou! Tem #BabyGG na área!! Isso mesmo, GRÁVIDOS! Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo. Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família”.

Em fevereiro deste ano, Leo e Lore se casaram em Salvador na Bahia. Devido à pandemia do novo coronavírus, a cerimônia foi íntima e restrita.

