Lessa desiste de disputar a Prefeitura de Maceió nessas eleições

Ronaldo Lessa tirou o time de campo, antes mesmo da disputa começar. Com dificuldades para garantir estrutura para sua campanha e sofrendo pressão do PDT nacional, o ex-governador, mesmo bem situado nas pesquisas – e com chances de chegar ao segundo turno – desistiu de sua pré-candidatura faltando uma semana para a convenção do seu partido.

Lessa seguiu orientação nacional e o PDT vai se coligar em Maceió com o PSB, mesma aliança que tem sido construída em outras capitais. As duas legendas trabalham para se fortalecer em 2020 de olho na candidatura de Ciro Gomes à presidência em 2022.

Com Lessa fora, a disputa em Maceió deve ficar, pelo menos num primeiro momento, entre os três candidatos mais bem situados nas pesquisas e com palanques mais estruturados: Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB), Davi Filho (PP) e JHC (PSB).

Na reta final das convenções – que podem ser realizadas até o próximo dia 16 – ainda teremos outras surpresas.

JHC ganha o PDT, reforçando seu palanque que tem além do PSB, o PSDB.

Gaspar conseguiu manter o PSD em seu grupo, que tem várias legendas, a exemplo de MDB, PL, PV e PSC.

Davi Filho que já tinha PP, PSL, Republicanos e Solidariedade, agregou no seu grupo DEM e Cidadania.

Estes três candidatos continuam trabalhando para se fortalecer. E devem conseguir reforços nos próximos dias. Pode anotar. Teremos uma disputa de três fortes candidatos na largada. Chegar com força até a reta final é outra história.

por Edivaldo Júnior/Gazetaweb