Lewandowski marca, Bayern vence e mantém folga na liderança

O Bayern de Munique voltou ao Campeonato Alemão da mesma forma que parou antes da pandemia de coronavírus: com vitória. Neste domingo, o time da Baviera visitou o Union Berlin, na capital alemã, e venceu por 2 a 0, no Estádio Alte Försterei. Os gols foram marcados pelo artilheiro Robert Lewandowski, que agora tem 26 gols na Bundesliga, e Pavard.

Jogo morno

O início não foi como a maioria esperava, com um amplo domínio do Bayern. Os bávaros até tinham a bola, mas não conseguiam levar perigo ao gol defendido por Gikiewicz. O Union Berlin, de forma bem conservadora, se segurava no campo de defesa, e tentava impedir que a equipe de Munique chegasse.

VAR em ação

Em uma das poucas chances que conseguiu no primeiro tempo, o Bayern teve um gol corretamente anulado. Após cobrança de escanteio da direita, a bola sobrou para Gnabry, que tocou para o meio e Müller só empurrou para o gol. O camisa 25, porém, estava em posição irregular.

Enfim,o gol

Aos 38 minutos, Goretzka recebeu na área e o zagueiro Subotic, ex-Borussia Dortmund, atropelou o meia do Bayern. Na cobrança, o polonês Robert Lewandowski, com muita calma e extrema categoria, não desperdiçou e mandou a bola para o fundo das redes.

Temporada fantástica

A temporada do centroavante do Bayern de Munique é espetacular. Aos 31 anos, o polonês chegou ao 40º gol na temporada em apenas 34 jogos, uma média de 1,17 gols por partida. No Campeonato Alemão, o atacante tem agora 26 gols em 24 jogos e é o artilheiro do torneio. Além dos 40 gols pelo Bayern, Lewa também marcou mais quatro pela seleção da Polônia na temporada.

Fechando o placar

Quando a partida já se encaminhava para o final e os dois times não buscavam tanto o gol, o Bayern marcou pela segunda vez, aos 35 minutos do segundo tempo. Kimmich bateu escanteio pela direita e o francês Pavard subiu mais do que todo mundo e cabeceou no canto esquerdo do goleiro Gikiewicz para dar números finais ao jogo.

Situação e sequência

Com a vitória, o Bayern chega aos 58 pontos e volta a abrir quatro de frente para o Borussia Dortmund. O Union Berlin permanece com 30 pontos, na 12ª colocação. Na próxima rodada, o Bayern recebe o Eintracht Frankfurt, no sábado, às 13h30 (de Brasília). O Union Berlin tem um clássico da cidade contra o rival Hertha Berlin, fora de casa, na sexta-feira, às 15h30 (de Brasília).

