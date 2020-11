Líder do Centrão, deputado Arthur Lira está com Covid-19

O deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão na Câmara, afirmou em rede social nesta quarta-feira (4) que recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. O grupo de partidos conhecido como Centrão compõe a base aliada do governo Jair Bolsonaro no Congresso.

Segundo o parlamentar, o teste foi feito nesta terça-feira (3). Lira diz estar bem e sem sintomas da doença. “Mas tenho que guardar o repouso necessário para que não seja condutor de transmissão para outras pessoas”, afirmou.

Por conta do diagnóstico, o parlamentar afirmou que não poderá comparecer à agenda oficial de Bolsonaro em Alagoas, nesta quinta (5), para a inauguração de obras.

“Não vou estar presente nesses dias pessoalmente em diversos comícios de diversos companheiros que estão disputando eleições tanto em Maceió quanto em todas as cidades de Alagoas”, disse.

Fonte: G1/AL