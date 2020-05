Liga avisa que o campeonato volta em 12 de junho, diz jornal

A liga espanhola, La Liga, avisou aos 20 representantes da primeira divisão que o recomeço do campeonato será no dia 12 de junho. Segundo o “As”, os clubes começaram os treinos neste fim de semana já tendo em mente que o retorno dos jogos deve acontecer nesta data. Com isso, haveria praticamente um mês de recuperação do confinamento provocado pela pandemia do coronavírus.

De acordo com a reportagem do jornal espanhol deste domingo, a retomada no dia 12 de junho ainda depende da aprovação do Ministério da Saúde. Outra alternativa é recomeçar no dia 19 de junho. Dessa forma, o Campeonato Espanhol ocorreria nos meses de junho e julho e agosto seria o mês para outras competições, como a Liga dos Campeões (Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid seguem vivos no torneio).

Segundo informações deste domingo da cadeia de rádios “Cope”, de todos os testes para Covid-19 realizados em mais de mil jogadores da primeira e segunda divisão da Espanha, apenas cinco deram positivo.

Real Madrid: 30% de corte no salário na próxima temporada

A diretoria do Real Madrid negocia para reduzir em 30% o salário do elenco principal para a próxima temporada. Segundo o “As”, essa diminuição é independente a de 10% já promovida para a atual temporada, impactada fortemente pela pandemia do coronavírus. A medida valeria para os jogadores e altos cargos do clube, mas não o resto dos funcionários (ao todo, são mais de 800).

De acordo com o “As”, o Real Madrid investe por ano cerca de 283 milhões de euros na folha salarial do time principal. Se conseguir a redução de 30%, isso significaria uma economia de 83 milhões de euros. O valor pode chegar a 100 milhões de euros se alcançar o mesmo com os vencimentos do Real Madrid B e dos grandes diretores do clube.

Sem resultados positivos de Covid-19, o Real Madrid volta aos treinos nesta segunda-feira, no Centro de Treinamento de Valdebebas.

Fonte: Globoesporte