Ligação clandestina em residência causou falta d’água em Penedo

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo informou na manhã desta quarta-feira (30), que uma ligação clandestina na rede de esgoto no Centro da cidade, causou a interrupção do fornecimento d’água na parte baixa de Penedo.

De acordo com a autarquia municipal, o problema foi ocasionado pela redução da vazão e pressão, já que a ligação clandestina estragou componentes do sistema, o que já devidamente substituído.

Porém como a rede distribuidora foi afetada, ainda existe entupimento ou ar dentro da tubulação, o que ainda não permitiu o retorno a normalidade.

As equipes do SAAE Penedo estão trabalhando de forma ininterrupta para solucionarem o problema o mais rápido possível, solicitando também aos consumidores que não façam ligações clandestinas de água ou esgoto, já que essa prática além de ser irregular acaba afetando o cotidiano de população, contrariando as leis, o que pode levar a aplicação das sanções previstas.

Fonte: Decom – PMP