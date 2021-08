Lionel Messi é apresentado oficialmente no PSG

Lionel Messi falou pela primeira vez como jogador do PSG nesta quarta-feira. Na sua coletiva de apresentação, o jogador argentino chegou ao auditório ao lado de Nasser Al-Khelaïfi, presidente do clube francês, sorrindo bastante, contrastando com sua entrevista de despedida do Barcelona na última sexta-feira.

Após uma introdução de Nasser Al-Khelaïfi, que disse estar muito orgulhoso pela contratação e que é um dia histórico para o PSG, Messi agradeceu o carinho do clube e prometeu títulos.

– Tenho que dizer que estou muito feliz. A saída do Barcelona foi muito dura porque foram muitos anos e é difícil mudar. Mas chego aqui com bastante vontade e ansioso para treinar. Desde que cheguei aqui fui bem recebido, assim como minha família. Não vejo a hora de encontrar os companheiros e a comissão técnica para começar a trabalhar. Quero agradecer ao presidente e ao Leonardo (diretor de futebol) por todo o carinho e pela rápida resolução do negócio. Quero seguir ganhando títulos pois o PSG é um clube ambicioso – disse Messi, afirmando ainda que ficou muito feliz com toda a “loucura” da torcida na sua chegada.

– Foi uma loucura minha chegada a Paris, realmente surpreendente. Me deixou muito feliz. Tenho certeza que vamos aproveitar esse tempo junto. Agradeço muito pelas pessoas que estavam aqui quando eu ainda estava em Barcelona. As pessoas disseram que eu já estava viajando, se precipitaram, mas agradeço muitíssimo. Espero que seja um ano extraordinário para nós.

Perguntado sobre como vai ser atuar ao lado de Mbappé e Neymar, o craque argentino, que vai vestir a camisa 30, não escondeu sua alegria.

– Para mim, será uma felicidade gigantesca, poder dividir o dia a dia com jogadores fenomenais, pessoas incríveis. E minha vontade é começar logo a treinar, a competir. Farei isso com os melhores. Isso certamente é maravilhoso. Será maravilhoso viver o dia a dia e aproveitar a companhia deles – salientou.

Fonte: GE