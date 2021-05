Litoral de Alagoas tem 17 trechos impróprios para banho

O Litoral de Alagoas tem 17 trechos de praia impróprios para banho em Maceió, no Litoral Sul e no Litoral Norte (veja os pontos exatos ao final do texto). A informação é do Instituto do Meio Ambiente (IMA), que divulgou na sexta-feira (14) o relatório de balneabilidade com resultado de análises em amostras de 60 trechos do litoral alagoano.

Em Maceió, está a maior parte dos trechos impróprios, sete no total. Quatro dele é na Praia da Avenida, um na Jatiúca, os outros dois em Cruz das Almas.

Trechos impróprios para banho:

Praia da Avenida – Avenida Assis Chateaubriand, interseção com à rua Barão de Anadia;

Praia da Avenida – Avenida Assis Chateaubriand, interseção com à rua Dias Cabral;

Praia da Avenida – Avenida Assis Chateaubriand, perto do emissário submarino (2 trechos)

Praia de Jatiúca – entre as Avenidas Antônio de Barros e Empresário Carlos da Silva Nogueira,

Praia de Cruz das Almas – entre as ruas Mascarenhas de Brito e Padre Luiz Américo,

Praia de Cruz das Almas – entre as ruas Padre Luiz Américo Galvão e Mauro Machado Costa,

Praia de Cruz das Almas – entre as ruas Padre Luiz Américo Galvão e Mauro Machado

Praia de Paripueira- 250 metros da rua central

Praia de Paripueira- 950 metros da rua central

Rio Tatuamunha- Projeto Peixe-boi

Praia de Porto de Pedras- em Frente à rua Principal

Rio Niquim – 300 metros da Foz

Praia da Barra de São Miguel/Frente à rua Edson Frazão

Praia de Maragogi – em frente à Foz do Salgado

Praia de Maragogi- em frente a Foz de Maragogi

Praia de Maragogi- em frente a Praça Multieventos

Praia de Maragogi- em frente a Foz do Rio Persinung

Os técnicos do IMA alertam para, mesmo em locais próprios para banho, os usuários evitem banhos de mar nos dias de fortes chuvas, principalmente em áreas próximas às galerias de águas pluviais e foz de rios.

Fonte: G1/AL