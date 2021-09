Liziane Gutierrez é a primeira eliminada de ‘A Fazenda”

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de “A Fazenda 13” (RecordTV). Ela foi a menos votada pelo público, com 26,15% dos votos. Solange e Nego do Borel seguem no reality. O cantor foi o mais votado para permanecer no reality, com 47,41%. Solange recebeu 26,44% dos votos.

Solange Gomes foi a primeira a ser salva da roça e comemorou muito ao voltar para a casa. “Eu não mudo a minha essência nunca!”, gritou, ao ser recebida com um abraço por Valentina Francavilla. Antes da eliminação, Liziane estava passando mal. Ainda na sede, a participante disse estar tremendo muito e não conseguiu responder uma pergunta de Adriane Galisteu. “Eu não consigo falar agora, eu estou me sentindo muito mal”, disse, visivelmente abalada.

Como a roça foi formada- Bil Araújo venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes: o poder da chama vermelha e o poder da chama amarela. O ex-BBB ficou com o poder da chama amarela e teve que escolher entre uma imunidade ou R$ 10 mil, escolhendo o dinheiro. Bil entregou o poder da chama vermelha para Victor, que tirou Dayane e Liziane da baia e trocou por Solange e Nego do Borel.

Depois, o fazendeiro da semana, Gui Araujo, indicou Nego do Borel direto para a berlinda. Os peões votaram, e Liziane e Dayane ficaram empatadas com 4 votos cada. Gui, cumprindo seu papel de fazendeiro, precisou escolher e salvou Dayane, colocando Liziane na roça. A modelo, então, puxou Solange da baia. Solange ocupou o terceiro lugar e teve a missão de começar o resta um. Marina foi a última a escolher e salvou Rico Melquiades, levando Erika Schneider a ocupar o quarto e último banco da roça.

Fonte: UOL