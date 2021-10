Locais de provas do concurso da Seduc poderão ser consultados a partir de segunda

Os locais de provas do concurso da Secretaria da Educação de Alagoas (Seduc) estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (11) no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. As provas serão aplicadas no dia 17 de outubro, às 14h, em Maceió e Arapiraca.

Clique aqui para conferir o que pode e o que não pode no dia das provas

Segundo a banca examinadora, os candidatos terão 3h30 para finalizar as questões, que envolvem conhecimentos gerais e específicos.

As inscrições para o concurso foram abertas no dia 16 de julho. São ofertadas 3 mil vagas para professor do ensino regular, ensino especial e educação de indígenas. O salário inicial é de R$ 2.433,95.

Nos dias das provas, os candidatos devem estar com canetas de tinta preta feitas de material transparente, com o comprovante de inscrição e o documento original de identidade.

É também obrigatório o uso de máscara e o cumprimento das medidas que combatem o coronavírus.

Fonte: G1/AL