‘Lockdown’ será necessário em alguns locais, diz Teich

O ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou nesta quarta-feira que o chamado ‘lockdown’ – fechamento completo de atividades de uma cidade, exceto serviços essenciais – será uma ferramenta importante em locais com situação “muito difícil” do novo coronavírus, na primeira vez em que levantou a hipótese de adoção da forma mais rígida de quarentena para conter o avanço da doença.

Teich disse ainda, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, que haverá locais em que vai se recomendar o ‘lockdown’, mas que em outros ocorrerá a sugestão de um afrouxamento do isolamento. O ministro fez a declaração ao antecipar pontos das diretrizes preparadas pelo ministério para Estados e municípios sobre o distanciamento social.

Segundo Teich, existem vários níveis de medidas de distanciamento, não há apenas a defesa ou não defesa da medida.

“Cada lugar vai ter a sua necessidade de distanciamento, nós vamos mapear com base nos casos novos e infraestrutura para atender”, disse.

Fonte: Terra