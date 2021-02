Loco Abreu desembarca em BH para a disputa do Campeonato Mineiro

Umas das maiores atrações do Campeonato Mineiro de 2021, Loco Abreu já está em Minas Gerais. O atacante desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, no início da noite desta segunda-feira. Nesta terça-feira, ele fará exames médicos para assinar com o Athletic Club, da cidade de São João Del Rei, que disputará a elite do futebol do estado pela primeira vez desde 1970.

No ano passado, o Athletic já tentou a contratação de Abreu para a disputa do Módulo II. Perguntado sobre o motivo de ter aceitado o convite em 2021, o atacante relembrou esse convite e disse que a oportunidade de disputar o Mineiro em um momento histórico do clube será, também, marcante para ele.

– Isso aí tem que perguntar para eles (diretoria). Foram até o Uruguai no ano passado com a intenção de somar a gente ao projeto do clube que em 2018 voltou ao profissional. Tinha 50 anos sem jogar a primeira divisão e tinha vontade de contar com a gente para poder subir. Infelizmente já tinha compromisso com o time lá no Uruguai e no momento que subiu para a primeira divisão, ligaram na hora falando que não que vem eu tinha que vir comemorar esse retorno. Foi assim, eles ligaram, a gente começou a falar e rapidamente deu para entender o momento da torcida, do povo, da diretoria do Athletic.

“Eu falo que não subestimo minhas condições mentais e físicas, mas como tem gente que acredita como eu acredito em mim, eu não sei se vou fazer história, mas para mim vai ser um ano histórico por poder participar do Athletic nesse ano especial”

Esta é a primeira passagem do uruguaio pelo futebol mineiro. Ídolo do Botafogo e conhecido pelo pênalti batido com a “cavadinha”, ele também já defendeu Grêmio, Figueirense, Bangu e Rio Branco-ES em território brasileiro. Loco fez parte da campanha da seleção uruguaia na campanha que terminou com o terceiro lugar da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

O último clube de Loco Abreu foi o Boston River, de seu país natal. Lá, ele acumulou as funções de jogador e técnico. No momento de sua saída, em novembro, o time ocupava a última colocação do campeonato nacional.

A possível estreia do uruguaio será no dia 28 de janeiro. O Athletic encara a Patrocinense, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

