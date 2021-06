Lollapalooza EUA dará ingressos para quem se vacinar contra Covid-19

Já imaginou ser vacinado contra Covid-19 e ainda ganhar um ingresso para curtir o Lollapalooza? Essa é a realidade dos cidadãos de Chicago, nos Estados Unidos, onde o festival realizará a sua próxima edição diante da retomada pós-vacinação entre 29 de julho e 1º de agosto.

O departamento de saúde da cidade, localizada no estado de Illinois, anunciou a distribuição de 1.200 ingressos do evento para as pessoas que tomarem a vacina contra a Covid-19 no dia 26 de junho, em postos selecionados.

Depois de imunizada com a vacina da Johnson & Johnson, a pessoa receberá um ingresso para curtir um dia de festival. A ação do evento em parceria com o Departamento de Saúde Pública e o Departamento de Assuntos Culturais e Eventos ainda promoverá uma experiência diferente durante a vacinação, com direito a Djs e brindes do Lolla em alguns postos de saúde.

“Um incentivo e benefício para os habitantes de Chicago que recebem uma vacina contra a COVID-19 para proteger suas famílias, comunidades e a si próprios”.

Fonte: Popline