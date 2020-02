Lore Improta posta foto e deixa escapar objeto erótico em closet

Como costuma fazer nas redes sociais, a apresentadora Lorena Improta decidiu fotografar o próprio look e compartilhar com os milhares de seguidores. O problema é que a ex-namorada do cantor Léo Santana não percebeu um detalhe no fundo de seu closet: um pênis de plástico gigante invadiu o clique dos stories.

Os próprios internautas alertaram a moça, que decidiu deletar a imagem imediatamente. Só que já era tarde demais: a foto viralizou e tomou conta da internet. As informações são do Meia Hora.

De acordo com o jornal, a apresentadora do GNT ganhou o brinquedinho há algum tempo, durante o festival Villa Mix. O presente é resultado de uma brincadeira que teve com a influenciadora Rafa Kaliman.

Fonte: Metrópoles