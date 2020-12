Lote com insumos da CoronaVac chega a São Paulo

Na manhã desta quinta-feira, 3, chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, uma novo lote com insumos para produção da vacina CoronaVac. O imunizante contra o novo coronavírus é produzido em parceria pelo laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan.

“Estou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, recebendo nova carga de insumos da Coronavac, para produção de 1 milhão de doses da vacina do Butantan. Agora já temos 1 milhão e 120 mil doses da vacina em solo brasileiro para salvar vidas. Sentimento de esperança na luta pela vida”, escreveu o governador João Doria em sua conta no Twitter.

Além de Doria, secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, e do diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também estiveram em Guarulhos para receber a carga.

No mês passado, São Paulo recebeu 120 mil doses da CaronaVac. A previsão é que chegue mais 46 milhões de doses até o final do ano. O Instituto Butantan deve divulgar o resultado dos testes com a vacina na próxima semana e submeter o imunizante para aprovação de registro pela Anvisa.

Fonte: Terra