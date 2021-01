Louvor ao Bom Jesus dos Navegantes, em Penedo, é transmitido nas redes sociais e por emissoras de rádio

O tríduo de louvor ao Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, realizado em Penedo, está sendo transmitido, em tempo real, por emissoras de rádio e pela Internet. A veiculação na mídia de amplo alcance e redes sociais permite o acompanhamento da maior festa religiosa de Alagoas, sem que a pessoa se exponha ao risco de contágio por Covid-19.

Outra medida relacionada com a pandemia do coronavírus é a transferência das celebrações litúrgicas para a Praça da Fé, espaço organizado pela Prefeitura de Penedo.

Sob ampla estrutura coberta e com cadeiras dispostas para conforto dos fiéis, respeitando o distanciamento social, a primeira missa da 137ª edição dos festejos na comunidade da Santa Cruz foi realizada na noite desta quinta-feira, 07.

A celebração ficou a cargo dos padres Paulo Lima e Edinaldo Santos, com animação litúrgica do Coral Anima Christi. Sob cânticos, aplausos e lágrimas dos devotos, a imagem do Bom Jesus dos Navegantes foi transportada da capela para o palco da Praça da Fé, missa iniciada às 19 horas e encerrada pouco antes das 21 horas.

Quem quiser acompanhar a segunda noite do tríduo de louvor, basta sintonizar emissoras de rádio de Penedo ou acessar umas das redes sociais da Prefeitura de Penedo ou da Diocese de Penedo. A transmissão tem início às 19 horas.

No domingo, 10, não haverá procissão terrestre, mais uma medida de prevenção contra a Covid-19. O transporte da imagem do santo padroeiro dos ribeirinhos está mantido para as 15 horas, sendo que em carreata, até o porto das balsas.

Depois de navegar no Rio São Francisco, ponto alto da romaria, uma nova carreata será realizada, em direção a parte alta de Penedo. A previsão é retornar para a Praça da Fé às 20 horas, sendo toda a programação transmitida ao vivo, em áudio e vídeo.

por Fernando Vinícius – Decom PMP

Foto: Deywisson Duarte – fotógrafo Decom PMP