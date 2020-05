Luan Santana recua e fará live em casa na Globo

A Globo confirmou na sexta-feira (15) que vai exibir a live do cantor Luan Santana, que será realizada em 13 de junho. Tal qual aconteceu com Ivete Sangalo, Alok e Roberto Carlos, a transmissão será multiplataforma, unindo o canal aberto, Multishow, Globoplay e as redes sociais do artista.

O tempo de exibição na TV aberta será maior. O público da Globo poderá acompanhar a primeira hora do espetáculo, de um total de três que estão previstas. Somente Roberto Carlos, em sua segunda live, teve um privilégio semelhante.

O show terá início às 22h30, após Fina Estampa.

Live de Luan Santana dividiu opiniões

Nas redes sociais, a live de Luan Santana dividiu opiniões. A ideia inicial era de que a apresentação, mesmo sem público, fosse realizada no estádio do Palmeiras. Mas houve críticas ao exagero na megaestrutura para uma apresentação sem público. Além disso, existia o temor de aglomeração nos arredores do estádio.

Diante da repercussão, Globo e equipe do cantor recuaram. A mudança foi confirmada nas redes sociais. O perfil da emissora postou a seguinte mensagem: “Batemos um papo e decidimos que o Dia dos Namorados merece aquele clima mais intimista, né? Então é o seguinte: a live vai ser #EmCasa, pra gente curtir com quem a gente gosta por perto”.

O cantor também se posicionou sobre a mudança. “Pensei melhor, discutimos juntos e mudamos de ideia. Mesmo que a gente estivesse tomando todas as medidas de cautela e que, realizar a apresentação num estádio vazio, fosse uma delas. Agora, vamos curtir juntos, em casa, ao lado de quem a gente ama”, explicou Luan Santana, que promete mais de três horas de música boa.

Para aquecer os corações

No repertório, as canções românticas devem dar o tom. Afinal de contas, a justificativa oficial da exibição é celebrar o Dia dos Namorados. No Brasil, a data é comemorada em 12 de junho.

Presença frequente

Sempre é bom ressaltar que Luan Santana sempre teve as portas abertas na Globo. O cantor é presença frequente em programas da emissora. Comandou as duas primeiras temporadas do Só Toca Top ao lado de Fernanda Souza, além de quase ter estrelado seu próprio especial de fim de amo. Seu espetáculo, Viva, está disponível na íntegra para assinantes do Globoplay.

Conversa em casa

Para a reestreia do Conversa com Bial, Pedro Bial conversa com Glória Maria. Eles apresentaram o Fantástico juntos por uma década. Além de recordar histórias daquela época, a jornalista fala, pela primeira vez, sobre a cirurgia que se submeteu para a retirada de um tumor no cérebro.

No decorrer da temporada, também estão previstas participações de Anitta, Paulo Gustavo, Daniel Filho e Bruno & Marrone.

Quarentena Global

Em nossa última coluna, nós abordamos a situação de registro do Se Joga. Ainda em consulta no site do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), a Globo requereu o registro de diversos termos relacionados com a pandemia. São eles: Quarentena e Lock Down.

Fonte: RD1