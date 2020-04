Luana Piovani afirma que Pedro Scooby só faz “cagada”

Sempre falando o que pensa, Luana Piovani não economizou nas palavras para falar de Pedro Scooby. Durante uma rodada de perguntas feitas pelos seus seguidores, a apresentadora falou sobre os filhos e o ex-esposo.

Questionada sobre como lida com a troca de namoradas do surfista, a artista foi sucinta. “Não me diz respeito. Com a primeira, tinha pena dele. Agora, tenho pena dela“, disse Luana, que afirmou que ela e Cintia Dicker pararam de se seguir nas rede sociais.

“Ela deve ter ficado chateada que dei com a língua nos dentes. Mulher normalmente fica chateada com o mensageiro e nunca com o culpado. Parece cultural, né?“, disparou.

Quando uma internauta quis saber a razão de Piovani não conseguir ficar em paz com Pedro, ela responder: “Ele só faz cagada, fia. Não serei eu que passarei a mão na cabeça dele, não. Quanto aos meus filhos, preocupa não que tá todo mundo bem e sendo amado aqui”.

Nos vídeos, Luana Piovani ainda explicou que não sofreu com a separação em si. “Sofri a cada falta dele, sofri a cada vez que olhei ao meu lado e vi que estava sozinha. Sofrimento é sentir-se sozinha estando casada“, disse.

“Quando resolvi me separar, meu deu foi alívio. O que despedaça meu coração é vê-lo não priorizar os filhos. Mãe não sabe lidar com rejeição de filho“, completou.

Fonte: RD1