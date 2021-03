Lucão revela que seu objetivo é ser o artilheiro do CRB

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória do CRB sobre o Sport, no último sábado (6), Lucão é ambicioso para 2021. O atacante afirma que planeja ser o artilheiro do Galo nesta temporada e, para isso, não faltarão entrega e dedicação.

“Minha ideia é ser o artilheiro do CRB na temporada. Quero conquistar esse objetivo e vou trabalhar muito por ele. Não vão faltar entrega e dedicação da minha parte ao longo desta temporada”, disse o jogador.

Titular com Roberto Fernandes, Lucão se mostra feliz com a camisa do CRB. Com ela, o atacante de 29 anos disputou 15 partidas, marcando quatro gols. Para o jogador, o momento que vive no clube é “especial”.

“Estou passando por um momento muito especial com a camisa do clube. Tenho me dedicado muito para melhorar ainda mais meu desempenho em campo, com o grupo. Só tenho a agradecer ao grupo, ao carinho do torcedor e à comissão técnica pelo carinho. Tudo isso tem me ajudado muito”, destacou.

O próximo compromisso do Galo é contra o Aliança, pelo Alagoano, nesta quarta-feira (10), mas a cabeça do time está mesmo no fim de semana. No domingo (14), o CRB tem, pela frente, o primeiro Clássico das Multidões do ano, válido pela Copa do Nordeste. Lucão não esconde a ansiedade em enfrentar o grande rival CSA.

“Temos uma semana de clássico e é sempre diferente, mas temos que fazer um bom jogo diante do Aliança, para chegarmos bem no confronto com o CSA, que tem uma grande equipe. Um passo de cada vez”, completou.

Fonte: com Assessoria