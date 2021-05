Lucas Penteado é diagnosticado com Covid-19

O ex-BBB Lucas Penteado foi diagnosticado com Covid-19. Ele e a família testaram positivo para a doença há 3 semanas, confirmou a assessoria de imprensa do ator ao UOL. Lucas, a mãe e o irmão cumpriram quarentena no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

O ator foi testado novamente na última segunda-feira (24), e o resultado foi negativo para a doença. Por ter bronquite, Lucas foi avisado que poderia ter outros problemas respiratórios por causa do vírus. Ele relatou ter tido sintomas leves e dores no corpo.

“Eu estou curado, graças ao bom Deus. Mesmo assim quero agradecer todas as mensagens de carinho e orações feitas por conta desta notícia. Quero é voltar a trabalhar, estou em casa faz muito tempo!”, disse no Instagram.

Fonte: ISTOÉ Gente