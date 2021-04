Luciana Gimenez apresenta queixa-crime contra Kajuru

Representantes jurídicos de Luciana Gimenez protocolaram no STF (Supremo Tribunal Federal) uma queixa-crime contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), após a apresentador ter sido ofendida e chamada de garota de programa pelo político apoiador do atual governo.

Em entrevista para a atriz Antonia Fontenelle, Kajuru se referiu à Luciana como “garota de programa”, “mulher desqualificada” e “mulher de interesse”, se referindo aos relacionamentos que ela teve no passado, com Mick Jagger e, posteriormente, com o casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

“Diante desse panorama, é inegável que tais alegações maculam de maneira patente a honra, ao bom nome e imagem que Luciana Gimenez arduamente construiu ao longo da sua trajetória, estando perfeitamente configurados os crimes de difamação e injúria perpetrados em seu desfavor”, disse a defesa de Luciana Gimenez. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A apresentadora da RedeTV! acusa Kajuru por praticar crimes contra sua honra em oito oportunidades – seis casos de injúria e dois de difamação, e pede a pena máxima pelos crimes: quatro anos de prisão.

Em uma live no final de março, o senador detonou Luciana Gimenez, a quem chamou de garota de programa. “Sobre a Luciana Gimenez, eu não tenho nada a falar. Não falo sobre mulher de programa”, disparou o político.

“Kajuru, estamos ao vivo! Não me mata do coração!”, implorou Fontenelle. “Dane-se. Ela já me processou, pode processar de novo. É uma mulher desqualificada”, continuou. “Ai meu Deus!”, reagiu a apresentadora.

“Tanto que virou o que virou por 30 segundos com o Mick Jagger. Ou você acha que foi por amor?”, questionou Kajuru. “E ela sabe que eu sei da história toda. Ela foi contratada para ficar com o Mick Jagger”, surpreendeu.

“Eu falei isso mesmo porque para mim ela não tinha respeito com os colegas. Eu trabalhei com ela na RedeTV!. Ela chegava como se fosse dona. Depois acabou se casando com um dos sócios da RedeTV!, para você ver que a vida dela sempre foi de interesse”, atacou.

Fonte: RD1