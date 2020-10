Luciano Huck surpreende Tatá Werneck e diz que já levou chifre

Luciano Huck foi um dos convidados confirmados na nova temporada do Lady Night e fez uma revelação inusitada para Tatá Werneck. O apresentador foi um dos primeiros escolhidos para as gravações do talk show do Multishow.

O possível candidato à Presidência da República em 2022 confessou que já foi traído, mas falou sobre o assunto de uma maneira super divertida. “Já tomei toco, já tomei chifre, já arrastei corrente”, admitiu. As informações são da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Outro nome forte da TV que gravou para o programa foi Xuxa Meneghel. Em seu retorno aos estúdios da Globo após 6 anos, a eterna rainha dos baixinhos foi tietada por Werneck e pelos integrantes da banda, que cantou os maiores sucessos da loira com o público infantil.

Ainda de acordo com a reportagem, de olho no protocolo de segurança, os trabalhos aconteceram com distanciamento social e com uma plateia virtual. Vários televisores foram espalhados no espaço reservado para os anônimos, que participaram cada um na sua casa.

Com estreia marcada para 3 de novembro, Tatá Werneck já gravou com outros famosos, desde a apresentadora Ana Furtado, o ator Fábio Assunção até o influenciador digital Carlinhos Maia.

Fonte: RD1