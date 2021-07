Luciano Szafir tem alta hospitalar após lutar contra Covid-19

Neste sábado (24/7), o ator Luciano Szafir recebeu alta do hospital particular onde estava internado no Rio de Janeiro. Ele passou por momentos delicados enquanto esteve hospitalizado, desde 22 de junho, em virtude de complicações causadas por uma segunda infecção da Covid-19.

Veja na íntegra a nota da assessoria de imprensa de Szafir:

“O ator e apresentador Luciano Szafir recebeu alta neste sábado, dia 24 de julho, do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa”.

Enquanto esteve sob cuidados médicos, Luciano Szafir chegou a ser entubado e passou por procedimentos invasivos, como uma cirurgia abdominal, além de receber transfusão de sangue. Depois que deixou a UTI, o ator continuou internado e realizou fisioterapia motora e respiratória no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

Esta foi a segunda vez que Luciano contraiu a doença. Em fevereiro, ele teve sintomas leves, diferentemente da reinfecção, que, após febre persistente, fez com que ele fosse levado ao hospital e ficasse internado.

Fonte: TNH1