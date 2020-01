Ludmilla anuncia carreira internacional: “2020 vai ser um grande ano”

Ludmilla recorreu ao Instagram para revelar aos fãs que investirá na carreira internacional, em 2020. Em uma série de vídeos, publicada na manhã desta terça-feira (7), a cantora explicou que definitivamente se sente pronta para dar o próximo passo em sua trajetória.

“Agora deixa eu falar um pouco da minha carreira, do que vem em 2020. Eu já conheço uma galera internacional, já recebo convites, já falo com uma galera lá de fora há muito tempo. Porém, nunca tive o intuito de fazer carreira internacional por enquanto, porque eu estava esperando ficar preparada para ir lá para fora”, começou ela.

Na sequência, a funkeira explicou que gostaria de aprimorar idioma e contatos antes de dar um passo tão grande. “Aprender inglês, estar com a vida estabilizada aqui para depois tentar algo lá fora. Era isso o que tinha em mente de me preparar antes de tentar alguma coisa de carreira internacional”.

Com o sucesso em voga, tudo mudou. Ludmilla explicou, na sequência de vídeos, que entendeu que seria capaz de seguir com os compromissos aqui no Brasil e tentar iniciar seus primeiros passos fora. “Nesse meio tempo, entrou a Dança dos Famosos em minha vida, em que tive que imitar vários personagens, fazer várias coisas e conciliar com a minha carreira. E eu não tinha tempo para isso. Então, falei com o meu empresário: ‘Acho que aceito o desafio, mas preciso de um tempo para me preparar’. Ele me disse: ‘Não tem tempo, não. Vai ser assim, na dor. Você vai ter que fazer os dois: A sua carreira e o Dança dos Famosos’. Para explicar isso de modo que vocês entendam melhor: Eu queria fazer uma faculdade, então estava esperando trabalhar bastante, guardar dinheiro, para só depois pagar a faculdade e poder ficar tranquila. Eu ia fazer isso com o que? Quarenta anos de idade? Não dá. O mundo não ia ficar me esperando”, explicou.

Lud disse que entendeu seu poder de conciliar a carreira com outras atividades no quadro do Domingão do Faustão. “Eu tive que fazer a Dança dos Famosos e trabalhar ao mesmo tempo. E eu venci a Dança dos Famosos. Então pensei: ‘Caraca, cara! Se eu consegui fazer esses dois ao mesmo tempo com êxito, acho que também consigo fazer a minha carreira internacional, criar coisas lá fora e no Brasil também. Foi aí que me permiti”, contou.

A cantora, então, fez a sua primeira viagem internacional a negócios e decidiu encarar de uma vez o novo passo na carreira. “A novidade é que 2020 vem muita coisa legal, muita coisa boa. Muita coisa que estava guardada para sair. 2020 vai ser um grande ano, gente. Aguardem”, finalizou ela.

por Mauricio Manoel/Gazetaweb