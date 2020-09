Luisa Sonza e Vitão colocam ponto final em boatos e assumem namoro

Luisa Sonza e Vitão decidiram acabar com as especulações e confirmaram o namoro. A cantora surpreendeu os seus seguidores, na noite desta quinta-feira (10), ao publicar uma sequência de fotos em que os dois aparecem em clima de romance.

Sem legenda, a publicação da artista ganhou uma série de comentários e elogios. Quem também reagiu na postagem foi o próprio Vitão. “Namorada gostosa”, disparou o artista, que é apontado como namorado da ex-esposa de Whindersson Nunes desde o lançamento do clipe Flores.

O famoso também publicou fotos dos dois juntos e não comentou nada a respeito. No Twitter, os nomes dele e de Luisa Sonza foram parar entre os assuntos mais comentados.

Cabe lembrar que a separação da cantora com Whindersson aconteceu no mesmo período em que ela começou a se aproximar de Vitão, com quem lançou a música Flores no Dia dos Namorados deste ano. Dias atrás, a cantora chegou a se declarar para o parceiro musical.

Diretamente de Maceió, ela o chamou de “mozão”, ao admitir estar com saudades, e isso foi o suficiente para que os internautas começassem a se questionar se eles haviam se assumido.

“Você tá ao vivo ainda?”, questionou ele. “Tô”, respondeu Sonza. “Todo mundo com seus respectivos mozões”, disse o músico. “É isso, saudade do mozão”, afirmou Luisa.

Fonte: RD1