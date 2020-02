Lula vai receber título de cidadão honorário de Paris

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve viajar à Europa na próxima semana para atos na França, Suíça e Alemanha. Na capital francesa, Lula receberá o título de cidadão honorário da cidade. De acordo com o site oficial do ex-presidente, a homenagem será concedida pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, por conta do trabalho de Lula contra a fome e a miséria. Na próxima terça-feira (3), o petista vai participar do “Festival Lula Livre”, evento que vai contar com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT).

Já na sexta-feira (6) da próxima semana, o ex-presidente estará em Genebra, na Suíça, para uma reunião com representantes do Conselho Mundial das Igrejas (CMI), o qual é composto por 340 igrejas de 120 países. Além deste compromisso em território suíço, Lula também participará de encontro com representantes de sindicatos.

Por último, o ex-presidente vai à capital alemã para se reunir com líderes sindicais e políticos. No próximo dia nove de março, Lula estará no “Encontro em Defesa da Democracia no Brasil”, um ato público com representantes internacionais da campanha “Lula Livre”.

As viagens foram autorizadas pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido), o secretário-executivo do atual presidente, Antônio Carlos Paiva Futuro, deu anuência para os servidores Carlos Eduardo Rodrigues Filh e Misael Melo da Silva acompanharem o ex-presidente.

Fonte: ISTOÉ