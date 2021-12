Lula vence qualquer adversário no 2º turno, diz pesquisa

Ainda sem oficilizar a sua candidatura, Luiz Inácio Lula da Silva continua liderando as intenções de votos para presidente em 2022. A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada na manhã desta quarta-feira, 8, mostra o petista em primeiro lugar tanto no 1º como no 2º turno. O ex-presidente vence em qualquer cenário no 2º turno.

Tanto Lula como Bolsonaro tiveram desempenho melhor quando Sergio Moro não constou entre os cenários analisados. O ex-juiz é pré-candidato ao Planalto pelo Podemos e aparece em terceiro lugar nas intenções de votos.

Com todos os pré-candidatos na disputa, os resultados foram: 46% para Lula (PT), 23% Bolsonaro (PL), Sergio Moro (Podemos), com 10%; Ciro Gomes (PDT) com 5%; João Doria (PSDB), com 2%, e Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe D’Ávila (Novo) empatados com 1%. O número de brancos e nulos é de 7% e o de indecisos, 5%. A margem de erros da pesquisa é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

Sem a presença de Doria, Pacheco e D´Ávila, Lula sobe para 47%, Bolsonaro soma 24%, Moro tem 11% e Ciro surge com 7%.

Outro cenário analisado foi a ausência de Moro, Doria e D´Ávila. Com isso, Lula e Bolsonaro tem mais intenções de votos. O petista aparece com 48% e o atual presidente com 27%. Ciro Gomes tem 8% e Pacheco, 2%.

Lula vence todas as simulações de 2º turno: 55% a 31% contra Bolsonaro, 53% a 29% contra Moro, 54% a 21% contra Ciro, 57% contra 14% de Doria, e 58% contra 13% de Pacheco.

Fonte: Terra