Lumena é eliminada do ‘BBB’ com 61,31%

Hoje foi a vez de Lumena se despedir do “BBB 21” (TV Globo). A DJ e psicóloga foi a quinta eliminada da edição, com 61,31%. Arthur e Projota, que a acompanhavam no paredão, permanecem no jogo. O cantor teve 37,07% e Arthur 1,62%. Em seu discurso de eliminação, Tiago Leifert deu recados claros para Lumena:

Imagina se existisse um jogador que na primeira oportunidade solta uma bomba diplomática (…) se a sua primeira opção é sempre apertar o botão vermelho, isso é ser imbatível, não é ganhar discussões, não da pra jogar, é antijogo. (…) Se você veio pra dançar, dança. Você deveria ter dançado. Quem sai hoje é Lumena.

Fonte: UOL