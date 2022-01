Maceió amplia vacinação para crianças com 10 anos sem comorbidades

Maceió ampliou a vacinação contra Covid para crianças de 10 anos sem comorbidades nesta quarta-feira (19). A informação foi confirmada pelo secretário-executivo do Gabinete do Prefeito, Claydson Moura, em entrevista ao vivo ao AL1.

Não há necessidade de cadastro, as vacinas são aplicadas por demanda espontânea. As crianças devem estar acompanhadas de pai, mãe ou responsável.

“O prefeito JHC já acabou de determinar a todas as equipes que a gente já consiga baixar hoje [a vacinação infantil] para 10 anos de idade sem comorbidades”, falou o secretário Claydson Moura.

A vacinação deve continuar sendo ampliada gradativamente, em ordem decrescente de idade, conforme disponibilidade das doses.

Salas exclusivas para vacinação desse novo público-alvo vão ser disponibilizadas em quatro locais de vacinação já existentes (veja os locais na lista abaixo).

“Vamos continuar vacinando as crianças com 11 anos de idade e todas que tem algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente. Você que é responsável por uma criança pegue a documentação dela comprovando esse vínculo, e procure um dos nossos quatro pontos”, completou o secretário.

Em toda a capital, 106.341 crianças dessa faixa etária estão aptas a receber o imunizante contra a Covid. A vacina para crianças é diferente em relação à que foi aplicada nos jovens acima de 12 anos e nos adultos.

Onde vacinar crianças contra Covid

Estacionamento do Maceió Shopping (Mangabeiras) – 9h às 16h

Papódromo (Vergel do Lago) – 9h às 16h

Praça Padre Cícero (Benedito Bentes) – 9h às 16h

Terminal do Osman Loureiro (Clima Bom) – 9h às 16h

Documentos necessários para vacinação das crianças

Será exigida a prescrição médica apenas para as crianças com comorbidades. A criança que for se vacinar deve estar acompanhada dos pais ou responsáveis e os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto do pai ou da mãe

Caderneta de vacinação da criança

CPF ou cartão do SUS

Se a criança não tiver caderneta de vacinação ou cartão do SUS, será necessário apresentar a certidão de nascimento

Na ausência do pai ou da mãe, o adulto que for acompanhar a criança deve estar com uma declaração assinada pelos pais e o termo de assentimento para administração da vacina Cominarty/Pfizer pediátrica (clique aqui para baixar o termo), além dos seguintes documentos:

Cópia do documento de identificação com foto do pai ou da mãe

Caderneta de vacinação da criança

CPF ou cartão do SUS

Se a criança não tiver caderneta de vacinação ou cartão do SUS, será necessário apresentar a certidão de nascimento

Fonte: G1/AL